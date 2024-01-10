У Кременчуці поблизу ліцею №10 у чоловіка знайшли гранату

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Боєприпас у чоловіка помітили перехожі, вони ж і викликали поліцію

9 січня близько 17.30 поблизу 10 ліцею у Кременчуці поліція знайшла у чоловіка гранату. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Боєприпас у чоловіка помітили місцеві жителі, вони ж і викликали правоохоронців. Гранату поліцейські вилучили, зараз встановлюють її походження та мету зберігання.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Кременчуці у квартирі на Молодіжному вибухнула граната.