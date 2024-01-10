На Полтавщині без газопостачання залишилися мешканці 12 сіл у двох громадах

10 січня без газопостачання перебувають жителі 10 сіл Великобудищанської громади та двох сіл Зіньківської громади Полтавщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
У зв'язку з погодними умовами сталася аварія на газорозподільній станції. На місці працюють фахівці для усунення причини та якнайшвидшого повернення газу у домівки населення.
Також у деяких населених пунктах Шишацької громади не було світла. Енергетики ліквідували аварійну ситуацію та відновили електропостачання.
Нагадаємо, цими вихідними в області випав сніг. Спецслужби області розчищали дороги та ліквідовували аварійні ситуації. Зокрема, у Кременчуці розчищали сніг та боролися з ожеледицею 40 машин та 10 бригад комунальників.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.