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На Полтавщині без газопостачання залишилися мешканці 12 сіл у двох громадах

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 253

 

Внаслідок погодних умов сталася аварія на газорозподільній станції

10 січня без газопостачання перебувають жителі 10 сіл Великобудищанської громади та двох сіл Зіньківської громади Полтавщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

У зв'язку з погодними умовами сталася аварія на газорозподільній станції. На місці працюють фахівці для усунення причини та якнайшвидшого повернення газу у домівки населення.

Також у деяких населених пунктах Шишацької громади не було світла. Енергетики ліквідували аварійну ситуацію та відновили електропостачання.

Нагадаємо, цими вихідними в області випав сніг. Спецслужби області розчищали дороги та ліквідовували аварійні ситуації. Зокрема, у Кременчуці розчищали сніг та боролися з ожеледицею 40 машин та 10 бригад комунальників.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина газопостачання відключення
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