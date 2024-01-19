У Горішніх Плавнях посилку з гранатою довелось отримувати поліцейським

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Вчора, 18 січня, близько 12.00 у Горішніх Плавнях на одному з відділень пошти працівники виявили посилку з боєприпасами та зброєю, про що сповістили правоохоронців.

Як повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області, з посилки вилучили корпуси гранат, запали, набої та карабін. Чоловіком, який пересилав заборонені речі, виявився 35-річний місцевий мешканець.

Також під час обшуків слідчі та оперативники вилучили у нього набої різного калібру.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у вересні до відділення «Нової пошти» на вулиці Флотській у Кременчуці надійшла посилка з гранатою.