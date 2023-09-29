Вчора на «Новій пошті» у Кременчуці підозрілу посилку довелось «отримувати» поліцейським та ДСНСівцям (доповнено, уточнено)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 255

Вчора, 28 вересня, близько 18.00, у Кременчуці, на вулиці Флотській до відділення «Нової пошти» надійшла підозріла посилка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці працювала поліція та ДСНС, які забезпечили протипожежну безпеку під час обстеження ймовірного вибухонебезпечного предмета.

Посилку оглянули та визнали безпечною.

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Як повідомила пресслужба поліції, працівники пошти виявили гранати.

З дотриманням заходів безпеки та залученням відповідних фахівців боєприпаси вилучили.

Наразі слідчі та оперативники поліції встановлюють джерело походження боєприпасів та причетну до правопорушення людину.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.