Сьогодні ввечері в акваторії Кременчуцького водосховища стрілятимуть

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 114

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Сьогодні, 29 вересня, з 18.00 до 22.00 в акваторії Кременчуцького водосховища проводитимуться навчальні стрільби.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.