Сьогодні ввечері в акваторії Кременчуцького водосховища стрілятимуть

Сьогодні, 29 вересня, з 18.00 до 22.00 в акваторії Кременчуцького водосховища проводитимуться навчальні стрільби.
Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
— Прохання до місцевих жителів: зберігайте спокій, утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації пострілів. Слава Збройним силам України! — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.
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