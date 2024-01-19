У Кременчуці зіткнулися автомобілі Ford та Renault

Сьогодні, 19 січня, близько 12.20, у Кременчуці, на проспекті Свободи сталася дорожньо-транспортна пригода. Свідком ДТП стала читачка «Кременчуцького Телеграфа» Юлія.
Відомо, що на середній смузі дороги, як їхати у бік Молодіжного, зіткнулися автомобілі Ford та Renault.
Рух ускладнений.
Попередньо постраждалих немає.
Нагадаємо, що 16 січня, на Полтавщині зіткнулися автомобіль ВАЗ-2114 та ВАЗ-2105, яким керував 36-річний чоловік. Внаслідок ДТП 30-річна пасажирка ВАЗ-2105 та 6-річний пасажир ВАЗ-2114 отримали травми, їх госпіталізували.
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