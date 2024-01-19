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Кременчук, Полтавщина

Кременчуцька громада отримає генератор від Полтавського осередку Червоного Хреста

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 139

 

Окрім Кременчуцької, гуманітарну допомогу отримают ще 7 громад області

Кременчуцька громада отримає генератор від Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Загалом лікарні, освітні заклади та об'єкти критичної інфраструктури із Полтавської, Кременчуцької, Миргородської, Машівської, Новосанжарської, Хорольської, Диканської та Пирятинської громад отримають 10 генераторів потужністю 60 кВт.

— Основна увага нині спрямована на підтримку закладів у забезпеченні енергетичної незалежності завдяки засобам резервного живлення. Генератори дозволять їм безперебійно працювати у разі тривалого відключення електроенергії, — розповів Філіп Пронін.

Протягом минулого року Полтавщина отримала 40 генераторів від Червоного Хреста. Їх передали у 13 лікарень, 8 закладів освіти, 10 пунктів незламності та 9 комунальних підприємств — об’єктів критичної інфраструктури Полтавщини.

Нагадаємо, нещодавно Кременчукводоканал отримав чергову партію гуманітарки від Червоного Хреста. Також нове обладнання від литовського міста-побратима отримала Кременчуцька дитяча стоматологічна поліклініка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук гуманітарна допомога генератор Червоний Хрест
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