Понад 30 млн грн витратили торік на укріплення берега Кременчуцького водосховища

У 2023 році на укріплення берега Кременчуцького водосховища поблизу села Мозоліївка витратили понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.
Першочергово розпочали укріплення берега саме із цього місця, тому що там руйнування берега загрожує приватним будинкам — відстань від кручі до деяких осель становить менш як 150 м. Також у зону руйнування потрапило і старе кладовище.
Впродовж минулого року на будівництво захисної конструкції витратили:
Оскільки у 2022 році роботи з укріплення берега не проводилися, то у 2023 році довелося робити коригування проєкту. Пов’язано це з тим, що протягом року рівень води у Кременчуцькому водосховищі змістився на 8-10 м.
Загалом для укріплення 1,5 км ділянки берега водосховища потрібно виділити майже 51 млн грн.
Нагадаємо, через переформування берегів Кременчуцького водосховища утрачено понад 800 га земельних угідь.
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