Понад 30 млн грн витратили торік на укріплення берега Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 264

Гроші на це були витрачені як з обласного, так і місцевого бюджетів

У 2023 році на укріплення берега Кременчуцького водосховища поблизу села Мозоліївка витратили понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

Першочергово розпочали укріплення берега саме із цього місця, тому що там руйнування берега загрожує приватним будинкам — відстань від кручі до деяких осель становить менш як 150 м. Також у зону руйнування потрапило і старе кладовище.

Впродовж минулого року на будівництво захисної конструкції витратили:

21 млн 598 тис. 700 грн — з державного бюджету;

8 млн 560 тис. грн — з фонду охорони навколишнього природного середовища;

200 тис. грн — з бюджету Градизької громади.

Оскільки у 2022 році роботи з укріплення берега не проводилися, то у 2023 році довелося робити коригування проєкту. Пов’язано це з тим, що протягом року рівень води у Кременчуцькому водосховищі змістився на 8-10 м.

Загалом для укріплення 1,5 км ділянки берега водосховища потрібно виділити майже 51 млн грн.

Нагадаємо, через переформування берегів Кременчуцького водосховища утрачено понад 800 га земельних угідь.