На двох дорогах Полтавщини обмежили рух вантажівок

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На Полтавщині на двох автодорогах обмежують рух для вантажівок, вага яких перевищує 24 тонни. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Полтавській області.

Стосується це доріг загального користування державного значення Т-17-18 Диканька-Решетилівка та Т-17-28 Зіньків-/Т-17-05/-межа області.

Таке рішення ухвалили у Відділі державного нагляду (контролю) у Полтавській області та погодили в обласному Управлінні патрульної поліції. Таке обмеження ввели у зв'язку із незадовільним експлуатаційним станом і неможливістю створення відповідних умов для учасників дорожнього руху та для запобігання подальшого руйнування дорожнього покриття.

На суміжних дорогах будуть встановлені дорожні знаки, які інформуватимуть про таке обмеження.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Кременчуччині відновили рух мостом через Сулу. Закритий міст на ремонт був ще у 2018 році.