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Кременчук, Полтавщина

Відкрився рух по мосту через Сулу на Кременчуччині

Сьогодні, 19:37 Переглядів: 607

 

Тепер жителі області зможуть без обмежень проїхати із Полтавщини на Черкащину

22 грудня у Кременчуцькому районі відкрився проїзд через річку Сула. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із соцмереж.

Відтепер, за необхідності, можна проїхати із Полтавщини на Черкащину мостом через село Липове, що у Градизькій громаді. До цього необхідно було долати значний шлях, об'їжджаючи через Семенівку. Або іншою дорогою — через Кіровоградщину.

Ремонт мосту через Сулу на автодорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь розпочався ще у 2018 році. Його загальна вартість становить понад 629 мільйонів гривень.

Нагадаємо, цього тижня міст пройшов фінальну перевірку на надійність під час навантаження, яку ремонтники традиційно проводять перед відкриттям руху.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтавщина міст через Сулу
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