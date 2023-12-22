Відкрився рух по мосту через Сулу на Кременчуччині

22 грудня у Кременчуцькому районі відкрився проїзд через річку Сула. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із соцмереж.
Відтепер, за необхідності, можна проїхати із Полтавщини на Черкащину мостом через село Липове, що у Градизькій громаді. До цього необхідно було долати значний шлях, об'їжджаючи через Семенівку. Або іншою дорогою — через Кіровоградщину.
Ремонт мосту через Сулу на автодорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь розпочався ще у 2018 році. Його загальна вартість становить понад 629 мільйонів гривень.
Нагадаємо, цього тижня міст пройшов фінальну перевірку на надійність під час навантаження, яку ремонтники традиційно проводять перед відкриттям руху.
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