На Кременчуччині протягом тижня відкриють міст через Сулу

У Кременчуцькому районі протягом тижня відкриється міст через Сулу. Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області.
Фахівці провели відповідні заміри під час навантаження на міст — одночасно на ньому перебували 4 вантажівки загальною вагою 140 тонн.
Міст розташований на дорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь та забезпечує транспортний зв’язок між Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями.
Наразі фахівці проводять завершальні роботи, аби найближчим часом відкрити рух.
Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій районній військовій адміністрації обіцяли відкрити міст 28 жовтня.
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