На Кременчуччині протягом тижня відкриють міст через Сулу

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 147

Міст пройшов перевірку на надійність під час навантаження

У Кременчуцькому районі протягом тижня відкриється міст через Сулу. Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області.

Фахівці провели відповідні заміри під час навантаження на міст — одночасно на ньому перебували 4 вантажівки загальною вагою 140 тонн.

Міст розташований на дорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь та забезпечує транспортний зв’язок між Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями.

Наразі фахівці проводять завершальні роботи, аби найближчим часом відкрити рух.

Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій районній військовій адміністрації обіцяли відкрити міст 28 жовтня.