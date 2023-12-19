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Кременчук

На Кременчуччині протягом тижня відкриють міст через Сулу

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 147

 

Міст пройшов перевірку на надійність під час навантаження

У Кременчуцькому районі протягом тижня відкриється міст через Сулу. Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області.

Фахівці провели відповідні заміри під час навантаження на міст — одночасно на ньому перебували 4 вантажівки загальною вагою 140 тонн. 

Міст розташований на дорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь та забезпечує транспортний зв’язок між Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями.

Наразі фахівці проводять завершальні роботи, аби найближчим часом відкрити рух. 

Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій районній військовій адміністрації обіцяли відкрити міст 28 жовтня.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури
Теги: Кременчуцький район міст через Сулу
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