У Кременчуці в одному з дворів невідомі намагалися зруйнувати будиночок для собак

У Кременчуці в одному з дворів на вулиці Троїцькій невідомі намагалися зруйнувати будиночок для собак. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.
Журналісти поспілкувалися із волонтеркою Тетяною, яка займалася встановленням цього будиночку. З її слів, вона обговорювала з мешканцями розміщення будки та пояснила, що це відбувається не коштом пожильців, а за волонтерські кошти. Але до спільної думки вони так і не дійшли, тож сьогодні зранку жінці повідомили про те, що будки на місці немає.
Разом із колегами-волонтерами вона звернулася до поліції. Пізніше будку знайшли поблизу двору на місцевому смітнику.
Волонтерка чекає інформації для подальших дій від правоохоронців. Доти будиночок для собак у цьому дворі вони встановлювати не будуть.
До слова, це уже не перший двір, де активісти встановили будку для собак. Раніше таких проблем із мешканцями у них не виникало.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» раніше писав про те, як війна вплинула на кількість безпритульних тварин та діяльність зооволонтерів у місті.
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