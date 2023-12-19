У Кременчуці судили жінку, яка систематично обкрадала матір

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 275

Кременчуцький районний суд виніс вирок жінці, яка систематично обкрадала свою матір. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Раніше обвинувачена вже була судимою:

7 грудня 2015 року — за ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), отримала 5 років позбавлення волі, але її звільнили з іспитовим строком 3 роки;

14 вересня 2016 року — за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах), отримала 5 років 6 місяців позбавлення волі, звільнили достроково 11 жовтня 2019 року;

11 червня 2020 року — за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому), отримала 2 місяці арешту.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачена у квітні 2022 року, маючи доступ до банківської картки та мобільного телефону своєї матері, встановила на свій мобільний застосунок «Приват 24», здійснила автентифікацію за допомогою Bank ID та отримала доступ до банківських рахунків матері.

У квітні 2022 року зловмисниця двічі перевела з картки матері на власний банківський рахунок в АТ «Акцент-Банк» по 2 тисячі гривень. У вересні того ж року вона те саме зробила ще кілька разів — суми складали 2323 грн, 2250 грн, 3000 грн, 1000 грн, 500 грн. Цими коштами вона розпоряджалася на власний розсуд.

У кінці серпня 2022 року поцупила у матері велосипед Totem Comfort D28 вартістю 4050 грн та планшет Huawei MediaPad вартістю 3093 грн.

У суді жінка беззастережно визнала себе винною у вчиненні злочинів, щиро розкаялася, уклала угоду з прокурором та частково відшкодувала завдану шкоду.

Суд призначив зловмисниці покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, але замінив його на 1 рік іспитового строку.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.