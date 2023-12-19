З 20 грудня у Кременчуці ще один дитсадок почне працювати повний день

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 96

Під час повітряних тривог вихованці дошкільного закладу №50 разом із працівниками ходитимуть в укриття Кременчуцької гімназії №31

З 20 грудня Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №50 почне працювати у змішаному форматі. Про це повідомила мерія. Садок прийматиме дітей у власному приміщені на вулиці Героїв Крут, 15.

Групи працюватимуть в режимі повного дня з 7.00 до 17.30 з триразовим харчуванням. Усього заклад готовий прийняти 100 дітей з 3-річного віку. Групи до 3 років працюватимуть дистанційно.

Під час повітряних тривог вихованці закладу разом із працівниками перебуватимуть в укритті Кременчуцької гімназії №31, де для дитсадка №50 виділили 100 місць.

За детальною інформацією можна звернутися до директора ЗДО №50 Лесі Валентинівни Полторацької за телефоном: 097-220-02-53.

Раніше ми повідомляли, які дитячі садки реорганізують у Кременчуці, та проводили опитування, що про це думають містяни.