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Кременчук, Освіта

З 20 грудня у Кременчуці ще один дитсадок почне працювати повний день

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 96

 

Під час повітряних тривог вихованці дошкільного закладу №50 разом із працівниками ходитимуть в укриття Кременчуцької гімназії №31

З 20 грудня Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №50 почне працювати у змішаному форматі. Про це повідомила мерія. Садок прийматиме дітей у власному приміщені на вулиці Героїв Крут, 15.

Групи працюватимуть в режимі повного дня з 7.00 до 17.30 з триразовим харчуванням. Усього заклад готовий прийняти 100 дітей з 3-річного віку. Групи до 3 років працюватимуть дистанційно.

Під час повітряних тривог вихованці закладу разом із працівниками перебуватимуть в укритті Кременчуцької гімназії №31, де для дитсадка №50 виділили 100 місць.

За детальною інформацією можна звернутися до директора ЗДО №50 Лесі Валентинівни Полторацької за телефоном: 097-220-02-53.

Раніше ми повідомляли, які дитячі садки реорганізують у Кременчуці, та проводили опитування, що про це думають містяни.

«Нам не залишили вибору, просто закрили наш садок майже на два роки», — батьки вихованців садочка №36, який реорганізують
Депутати підтримали реорганізацію садочка №36 у Кременчуці
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: koda.gov.ua
Теги: дитсадок
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