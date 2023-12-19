Для учасників бойових дій та деяких інших громадян пропонують ввести нульове розмитнення автівок

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У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які передбачають надання пільг на розмитнення автомобілів, ввезених із-за кордону

У Верховній Раді вчора, 18 грудня, зареєстрували два законопроєкти — № 10353 та № 10354, якими пропонується запровадити нульове розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та деяких інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України.

Ними передбачається звільнення від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом операції з ввезення на в Україну визначених у законопроєкті видів транспортних засобів.

Право на безоплатне розмитнення надається особам:

які мають статус учасника бойових дій;

були мобілізовані (крім офіційно визнаних дезертирами);

є синами/доньками, батьками, рідними братами/сестрами загиблого внаслідок військової агресії проти України;

чиї транспортні засоби зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії проти України..

Пропонується дозволити їм ввозити з нульовим розмитненням наступні транспортні засоби:

автомобілі легкові та кузови до них;

причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше;

вантажівки.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, то на цих умовах громадяни відповідних категорій (або офіційно уповноважені ними особи) зможуть завезти в Україну один транспортний засіб.

Також право завозити на цих же умовах один транспортний засіб пропонується надати громадянам, які офіційно передали власне авто військовому підрозділу, який бере участь у заходах з відсічі військової агресії проти України.

Нульове розмитнення пропонується як тимчасовий захід, який запроваджується на період дії воєнного стану і до 31 грудня року, наступного після року, в якому на території України буде скасовано воєнний стан.

Розробником цих двох законопроєктів є народний депутат Георгій Мазурашу, відомий численними резонансними законодавчими ініціативами.

Інші ініціативи Мазурашу

Ще у жовтні 2022 року був визнаний рекордсменом за кількістю поданих законодавчих ініціатив за 3 роки каденції парламенту — вже на той час він встиг стати співавтором 455 законопроєктів. Зокрема, Георгій Мазурашу пропонував притягувати до кримінальної відповідальності людей, які поширюють недостовірну інформацію у соцмережах з фейкових акаунтів, а також змінити текст Державного гімну України на більш «позитивний», замінивши слова «Ще не вмерла…» на «Процвітає Україна, її слава й воля!»

Він також пропонував запровадити в Україні нове державне свято — «День подяки» та зробити його вихідним, подавав законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», в якому пропонував мобілізовувати на військову службу лише «вмотивованих патріотів», які мають потрібні морально-вольові якості, А громадян, які не хочуть воювати, пропонував залучати на роботи оборонного характеру.

Його ініціатива щодо розширення переліку категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон під час воєнного стану, теж не перша. У червні цього року він зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 7484-1. У ньому пропонувалося дати право залишати територію України чоловікам, які мають 2-х дітей віком до 14 років, одну дитину віком до 14 років та вагітну дружину, або одну дитину віком до 3-х років.

У жовтні 2023 року він зареєстрував законопроєкт № 8029 про внесення змін до Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних Сил України. У ньому він пропонував дозволити виїзд за кордон чоловікам призовного віку за умови відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів (у 2023 році це 2684 грн*5 = 13420 грн — ред.), кошти якого можуть бути використані для підтримки ЗСУ,

У листопаді 2023 року Георгій Мазурашу пропонував розширити категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації, доповнивши цей перелік волонтерами.

Поки що усі його резонансні законодавчі ініціативи не знаходять підтримки у Верховній Раді.