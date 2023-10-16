На ремонт доріг на Кременчуччині витратили рекордну суму: коли відкриють міст через Сулу

Попри війну на ремонт комунальних доріг цього року витратили рекордну суму і багато доріг привели у належний стан.
Про це, а також про плани на майбутнє, сьогодні, 16 жовтня, на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, на ремонт доріг у Глобинській територіальній громаді витратили понад 60 млн грн, у Піщанській — понад 5 млн грн. Шляхом співфінансування зі службою автодоріг області, дороги також ремонтували у Градизькій, Козельщинській, Пришибській та інших громадах району.
Однак, він зауважив, що одного разу Служба автомобільних доріг вже переносила дату відкриття мосту через Сулу, отже ця дата поки не остаточна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.