На ремонт доріг на Кременчуччині витратили рекордну суму: коли відкриють міст через Сулу

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 258

Попри війну на ремонт комунальних доріг цього року витратили рекордну суму і багато доріг привели у належний стан.

Про це, а також про плани на майбутнє, сьогодні, 16 жовтня, на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, на ремонт доріг у Глобинській територіальній громаді витратили понад 60 млн грн, у Піщанській — понад 5 млн грн. Шляхом співфінансування зі службою автодоріг області, дороги також ремонтували у Градизькій, Козельщинській, Пришибській та інших громадах району.

— Щодо доріг державного значення, то ситуація дещо інша. Вийшло зробити тільки ямковий ремонт по дорозі Кременчук — Київ через Семенівку. І зараз триває ямковий ремонт по дорозі Кременчук — Липове. Планується відкриття дороги й мосту через Сулу на день автомобіліста, 28 жовтня, — зазначив Олег Лєднік.

Однак, він зауважив, що одного разу Служба автомобільних доріг вже переносила дату відкриття мосту через Сулу, отже ця дата поки не остаточна.