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На ремонт доріг на Кременчуччині витратили рекордну суму: коли відкриють міст через Сулу

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 258

 

Найбільше ремонтів доріг провели у Глобинській територіальній громаді

Попри війну на ремонт комунальних доріг цього року витратили рекордну суму і багато доріг привели у належний стан.

Про це, а також про плани на майбутнє, сьогодні, 16 жовтня, на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, на ремонт доріг у Глобинській територіальній громаді витратили понад 60 млн грн, у Піщанській — понад 5 млн грн. Шляхом співфінансування зі службою автодоріг області, дороги також ремонтували у Градизькій, Козельщинській, Пришибській та інших громадах району.

— Щодо доріг державного значення, то ситуація дещо інша. Вийшло зробити тільки ямковий ремонт по дорозі Кременчук — Київ через Семенівку. І зараз триває ямковий ремонт по дорозі Кременчук — Липове. Планується відкриття дороги й мосту через Сулу на день автомобіліста, 28 жовтня, — зазначив Олег Лєднік.

 

Однак, він зауважив, що одного разу Служба автомобільних доріг вже переносила дату відкриття мосту через Сулу, отже ця дата поки не остаточна.

— Проте ямковий ремонт по цій трасі робиться. Зараз ми будемо звертатись до служби автомобільних доріг, щоб вони також провели ямковий ремонт дороги поблизу Семенівки… Тож, загалом ямковий ремонт на дорогах Кременчуцького району в цьому році проведений у дуже великих обсягах. Зараз триває ямковий ремонт дороги Глобине - Мостовщина. Переведена у порядок дорога з Глобиного до Манжелії. Можу сказати, що на наступний рік планується відновлення дороги з боку Глобиного до Жуків та Бугаївки, але це поки тільки в планах, — додав Олег Лєднік.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ремонт доріг Укравтодор Глобине міст Сула
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