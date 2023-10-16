У Кременчуцькому районі зарізали літню жінку

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 499 Коментарів: 1

У селі Великі Кринки 72-річна жінка загинула від ножових поранень під час дозвілля у будинку знайомого.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини 16 жовтня.

Про насильницьку смерть мешканки села Великі Кринки поліції стало відомо сьогодні, близько 4.00. За даними слідства, жінку вбили під час спільного дозвілля з 51-річним власником оселі.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та взяття під варту.

Проводяться слідчі дії в рамках ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.