У Кременчуцькому районі зарізали літню жінку

У селі Великі Кринки 72-річна жінка загинула від ножових поранень під час дозвілля у будинку знайомого.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини 16 жовтня.
Про насильницьку смерть мешканки села Великі Кринки поліції стало відомо сьогодні, близько 4.00. За даними слідства, жінку вбили під час спільного дозвілля з 51-річним власником оселі.
Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та взяття під варту.
Проводяться слідчі дії в рамках ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
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