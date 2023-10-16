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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі зарізали літню жінку

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 499 Коментарів: 1

Нині поліція встановлює причетність затриманого до злочину

У селі Великі Кринки 72-річна жінка загинула від ножових поранень під час дозвілля у будинку знайомого.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини 16 жовтня.

Про насильницьку смерть мешканки села Великі Кринки поліції стало відомо сьогодні, близько 4.00. За даними слідства, жінку вбили під час спільного дозвілля з 51-річним власником оселі.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та взяття під варту.

Проводяться слідчі дії в рамках ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: вбивство
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Коментарі: 1

639
Andron777:
Сьогодні, 16:09

Шо можна робити 72 річній у помешканні 51-ріного? Звісно шо бухали і у п'яному угарі зарізав. 


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