У жительки Кременчуцького району вкрали відзнаку, яку отримав її дід-письменник

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З будинку жительки села Пироги Глобинської громади викрали відзнаку лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, яку за життя отримав її дідусь (письменник).

Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини 15 жовтня.

Нині слідство встановлює мотиви та обставини крадіжки, а також причетну до злочину особу. Тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ.