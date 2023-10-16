У жительки Кременчуцького району вкрали відзнаку, яку отримав її дід-письменник

З будинку жительки села Пироги Глобинської громади викрали відзнаку лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, яку за життя отримав її дідусь (письменник).
Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини 15 жовтня.
Нині слідство встановлює мотиви та обставини крадіжки, а також причетну до злочину особу. Тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ.
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