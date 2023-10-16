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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У жительки Кременчуцького району вкрали відзнаку, яку отримав її дід-письменник

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 393

 

Правоохоронці шукають причетних до злочину

З будинку жительки села Пироги Глобинської громади викрали відзнаку лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, яку за життя отримав її дідусь (письменник).

Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини 15 жовтня.

Нині слідство встановлює мотиви та обставини крадіжки, а також причетну до злочину особу. Тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook
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