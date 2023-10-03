Через переформування берегів Кременчуцького водосховища втрачено понад 800 га земельних угідь

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Через різкі зміни рівнів води та вітрохвильового навантаження по всій довжині берегової лінії Кременчуцького водосховища втрачено понад 800 гектарів земельних угідь. Про це повідомили в регіональному офісі водних ресурсів у Полтавській області.

Крім того, за час існування та експлуатації стався значний розмив, утворилися пологі підводні мілини або круті обривисті берегові уступи.

Зазначається, що із 156,2 км загальної протяжності берегів Кременчуцького водосховища в межах Полтавської області - 43,5 км потребує захисту.

В рамках підготовки до берегоукріплення небезпечних ділянок вздовж берегової лінії с. Мозоліївка нині виконали топографо-геодезичну зйомку та винос проєкту в натуру, відповідно до якого межові знаки передано підряднику. Обіцяють, що роботи по об’єкту будуть розпочаті вчасно, у строки визначені договором та календарним графіком виконання робіт.

Нагадаємо, у найгіршому стані нині перебувають береги поблизу населених пунктів Градизької громади (Градизьк, Липове, Шушвалівка, Мозоліївка та Пронозівка) та Піщанської (Максимівка).

15 серпня Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області уклав договір на виконання робіт із берегоукріплювальних заходів на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району (І черга, коригування). Їх виконуватиме державне підприємство «Будівельна компанія «Укрбуд» за 50,8 млн гривень. Роботи фінансуються з обласного бюджету..

На Кременчуччині взялися за берегоукріплення на водосховищі