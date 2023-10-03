Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

На війні загинув військовий з Кременчука Володимир Івасенко

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 719

Загинув 29 вересня 2023 року Володимир Івасенко на Донеччині – потрапив під вогонь ворожої артилерії
На війні загинув військовий Володимир Юрійович Івасенко. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила військовослужбовиця Альона Душенко.
Володимир Юрійович Івасенко народився 11 липня 1978 року у Київській області. Навчався у школі №1 Чорнобиля, після Чорнобильської трагедії родина переїхала до Кременчука, де він закінчив 26 школу. Вивчав право у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Працював у відомчій охороні Кременчуцької ТЕЦ.
– Познайомилися з ним у часи Революції Гідності, далі розпочалася російсько-українська війна й Володимир не залишився осторонь – вступив до лав 17 окремої танкової бригади у 2 механізованому батальйоні. У свободівській родині ми обговорювали про успіхи на фронті, адаптацію військових, адже розуміли, що війна триватиме не один рік, – говорить Альона.
Володимир разом з побратимом Євгеном Цимбалом створили громадську організацію Кременчуцький патріотичний клуб «Доброволець», яка проводила різні патріотичні акції, серед яких виконання пісні «Батько наш Бандера» (Вовчик на відео крайній ліворуч), забіги на підтримку військових, порушував питання оренди землі під церкви московського патріархату, долучалися до перейменування вулиць та створення патріотичних стінописів.
З початку повномасштабного наступу Володимир взяв зброю до рук, щоб захистити найцінніше. Комбатант «Легіону Свободи» долучився до лав Територіальної оборони – був командиром 1 стрілецького відділення 2 стрілецької роти 145 батальйону територіальної оборони.
29 вересня 2023 року Володимир Івасенко загинув на Донеччині – потрапив під вогонь ворожої артилерії.
– Івасик… Добрий, чуйний, моментами небагатослівний, але якщо питати про історію, то його неможливо зупинити. Людина з внутрішнім стрижнем, тому й обрав собі позивний пов'язаний з вовком – Вольф. Друже, як же не вистачатиме твоїх обіймів. До зустрічі… – говорить Альона Душенко.
3
Автор: Дарія Згура Джерело фото: ФБ Альона Душенко
Теги: воїни світла Прощання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх