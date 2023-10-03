На війні загинув військовий з Кременчука Володимир Івасенко

На війні загинув військовий Володимир Юрійович Івасенко. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила військовослужбовиця Альона Душенко.

Володимир Юрійович Івасенко народився 11 липня 1978 року у Київській області. Навчався у школі №1 Чорнобиля, після Чорнобильської трагедії родина переїхала до Кременчука, де він закінчив 26 школу. Вивчав право у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Працював у відомчій охороні Кременчуцької ТЕЦ.

– Познайомилися з ним у часи Революції Гідності, далі розпочалася російсько-українська війна й Володимир не залишився осторонь – вступив до лав 17 окремої танкової бригади у 2 механізованому батальйоні. У свободівській родині ми обговорювали про успіхи на фронті, адаптацію військових, адже розуміли, що війна триватиме не один рік, – говорить Альона.

Володимир разом з побратимом Євгеном Цимбалом створили громадську організацію Кременчуцький патріотичний клуб «Доброволець», яка проводила різні патріотичні акції, серед яких виконання пісні «Батько наш Бандера» (Вовчик на відео крайній ліворуч), забіги на підтримку військових, порушував питання оренди землі під церкви московського патріархату, долучалися до перейменування вулиць та створення патріотичних стінописів.

З початку повномасштабного наступу Володимир взяв зброю до рук, щоб захистити найцінніше. Комбатант «Легіону Свободи» долучився до лав Територіальної оборони – був командиром 1 стрілецького відділення 2 стрілецької роти 145 батальйону територіальної оборони.