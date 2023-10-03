У Кременчуці на переїзді загинула людина (оновлено)

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 1 488

2 жовтня близько 18.30 у Кременчуці на залізничному переїзді по вул. Приходька травмувалася людина. Про це стало відомо зі зведення облуправління ДСНС.

Подробиць поки що немає, адже рятувальників не залучали.

Оновлено:

У Кременчуцькому райуправлінні поліції повідомили, що людина від травм померла.

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За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, на 264 кілометрі залізничної колії сполученням Крюків-на-Дніпрі – Бурти (Крюківський район Кременчука) під електротяг потрапив 36-річний чоловік, який перетинав залізничну колію. Постраждалого у тяжкому стані доставили до лікарні.

Попри зусилля лікарів, врятувати життя чоловікові не вдалося.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.