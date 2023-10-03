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6 жовтня кременчужани можуть доєднатися до Всеукраїнського уроку єдності

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 140

Його тривалість — 30 хвилин. І ще 15 хвилин для обговорення

6 жовтня о 12.00 національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики разом із Суспільним Мовленням проведуть Всеукраїнський урок єдності для школярів 5-11 класів, їхніх батьків та вчителів.

Глядачі дізнаються, як протидіяти соціальним стереотипам, хто такі боти та тролі, як розумно споживати інформацію та не вестися на маніпуляції. Також організатори підготували сюрприз для школярів старших класів, про який оголосять під час уроку.

Тривалість онлайн-уроку — 30 хвилин, тож вчителі матимуть ще 15 хвилин для обговорення прослуханого матеріалу. 

Зазначимо, що Всеукраїнський урок єдності транслюватимуть на телеканалі «Суспільне Культура» та на YouTube-каналі «Перший» два рази:

  • 6 жовтня о 12.00;
  • 13 жовтня о 9.30 у повторі.

А о 15.30 його зможуть побачити глядачі місцевих телеканалів «Суспільного».

— Звертаємо Вашу увагу, що в разі оголошення повітряної тривоги, рекомендуємо перервати перегляд уроку та рекомендувати школярам подивитися його самостійно в записі в Youtube, — наголошують організатори.

Всеукраїнський урок з медіаграмотності реалізовується національним проєктом з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики та Суспільне Мовлення за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Японії.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: неформальна освіта урок єдності онлайн дистанційно
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