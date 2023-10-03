6 жовтня кременчужани можуть доєднатися до Всеукраїнського уроку єдності

6 жовтня о 12.00 національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики разом із Суспільним Мовленням проведуть Всеукраїнський урок єдності для школярів 5-11 класів, їхніх батьків та вчителів.
Глядачі дізнаються, як протидіяти соціальним стереотипам, хто такі боти та тролі, як розумно споживати інформацію та не вестися на маніпуляції. Також організатори підготували сюрприз для школярів старших класів, про який оголосять під час уроку.
Тривалість онлайн-уроку — 30 хвилин, тож вчителі матимуть ще 15 хвилин для обговорення прослуханого матеріалу.
Зазначимо, що Всеукраїнський урок єдності транслюватимуть на телеканалі «Суспільне Культура» та на YouTube-каналі «Перший» два рази:
А о 15.30 його зможуть побачити глядачі місцевих телеканалів «Суспільного».
Всеукраїнський урок з медіаграмотності реалізовується національним проєктом з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики та Суспільне Мовлення за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Японії.
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