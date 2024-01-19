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На Полтавщині чоловік побив свою вагітну співмешканку - у жінки стався викидень

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 0

 

Поліція розслідує причини та обставини події

16 січня у селі Абазівка на Полтавщині 26-річний чоловік побив вагітну 24-річну співмешканку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Жінці вдалося втекти від кривдника та звернутися за допомогою до перехожих. Місцеві мешканці викликали поліцію та «швидку».

Як говорить заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун, слідчі встановили, що чоловік бив співмешканку протягом кількох днів.

Потерпілу відвезли до однієї із полтавських лікарень. Але внаслідок численних травм у жінки стався викидень.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисні тяжкі травми).

Зараз насильник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці 30-річний чоловік жорстоко побив 28-річну співмешканку. Жінку госпіталізували з численними травмами в тяжкому стані.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина побиття вагітна
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