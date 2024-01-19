У Горішніх Плавнях відкрилась виставка картин, присвячених чарівному світу квітів — ірисів

На виставці представлено 54 художні роботи й вироби з бісеру 23 митців із Горішніх Плавнів, Кременчука, Лубен, Харкова
У Горішніх Плавнях відкрилася виставка «Іриси: літо серед зими». Виконані в різних техніках роботи поєднуються в гармонійну композицію, яка створює світлу, піднесену атмосферу. Про це повідомляє видання «Хроніки тижня».
Експозиція «Іриси: літо серед зими» відкрилася 5 січня у міській виставковій залі. На виставці представлено 54 художні роботи й вироби з бісеру 23 митців із Горішніх Плавнів, Кременчука, Лубен, Харкова. Автори використали різноманітні техніки і матеріали: масло, акрил, текстурну пасту, акварель, пастель, гуаш, бісер та шовкові стрічки.
Вернісаж відвідали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, директорка краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Марина Безсмольна.
Квіти ірисів мають складну форму, вказала представниця музею: нагадують яскравих метеликів, то з вузькими, то із широкими крильцями. А відтінки навіть диких ірисів «бувають незбагненних кольорів: сині, блакитні, фіолетові, бузкові, жовті, червоні, білі, багатоколірні».
Вона розповіла, що назва квітки ірису чи як ще її іменують в Україні — півника, вказує на велику різноманітність кольорів і відтінків та пов’язана з іменем давньогрецької богині Іриди. За легендою, вона як посланниця богів сходила на землю «веселкою» після дощу. Тож і слово «ірис» у перекладі з грецької означає «веселка».
Розповісти про таємниці написання картин погодилися мисткині Оксана Прибутько і Світлана Галка. Роботи майстринь є в нинішній експозиції. А їхні персональні виставки проходили нещодавно в місті.
Мисткиня зазначила, що «такі заходи, як, наприклад, відкриття виставки, дарують позитивний настрій, радісні емоції, мотивують до створення нових картин».
На особливу увагу заслуговують дві роботи десятирічного Зореслава Чікіра — «Патріотичні» і «Героїчні». На першій картині юний художник зобразив гуашшю на папері іриси синьо-жовтого кольору, як символ державного прапора України. На другій — намалював іриси, використовуючи всі відтінки червоного кольору — від світлого до насиченого червоного. Червоний колір символізує кров і вогонь. За словами автора, червоні іриси — це символ героїзму українських воїнів. Зореслав Чікір навчається в школі No 2 та відвідує гурток «Колорит» у Центрі дитячої та юнацької творчості.
На вернісажі відбувся виступ викладачів музичної школи Горішніх Плавнів. Музичний супровід налаштовував присутніх на споглядання художніх робіт. І наостанок був подарунок від поетеси Вероніки Журавель — вірш «Іриси», який вона написала саме для цього заходу.
Своїми враженнями від виставки поділилася з «Хроніками тижня» Ірина Зеленська.
Гостя зазначила, що представлені тут художні роботи «бентежать, надихають і зігрівають душу, а ще — дають позитивну енергію, яка зараз вкрай необхідна як жителям нашої громади, так і всієї України».
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