У Горішніх Плавнях відкрилась виставка картин, присвячених чарівному світу квітів — ірисів

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У Горішніх Плавнях відкрилася виставка «Іриси: літо серед зими». Виконані в різних техніках роботи поєднуються в гармонійну композицію, яка створює світлу, піднесену атмосферу. Про це повідомляє видання «Хроніки тижня».

Експозиція «Іриси: літо серед зими» відкрилася 5 січня у міській виставковій залі. На виставці представлено 54 художні роботи й вироби з бісеру 23 митців із Горішніх Плавнів, Кременчука, Лубен, Харкова. Автори використали різноманітні техніки і матеріали: масло, акрил, текстурну пасту, акварель, пастель, гуаш, бісер та шовкові стрічки.

Вернісаж відвідали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, директорка краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Марина Безсмольна.

— Іриси — незвичні за будовою та витончені квіти. Їхня яскрава індивідуальність надихає художників та поетів, — зазначила наукова співробітниця музею Катерина Гредель-Чікір. — Варто згадати хоча б Клода Моне з його «Бузковими ірисами» або «Іриси» Вінсента Ван Гога.

Квіти ірисів мають складну форму, вказала представниця музею: нагадують яскравих метеликів, то з вузькими, то із широкими крильцями. А відтінки навіть диких ірисів «бувають незбагненних кольорів: сині, блакитні, фіолетові, бузкові, жовті, червоні, білі, багатоколірні».

— Саме таку красу можна побачити на виставці. Картини, виконані у різних техніках, органічно поєдналися в одну гармонійну композицію, — наголосила Катерина Гредель-Чікір.

Вона розповіла, що назва квітки ірису чи як ще її іменують в Україні — півника, вказує на велику різноманітність кольорів і відтінків та пов’язана з іменем давньогрецької богині Іриди. За легендою, вона як посланниця богів сходила на землю «веселкою» після дощу. Тож і слово «ірис» у перекладі з грецької означає «веселка».

Розповісти про таємниці написання картин погодилися мисткині Оксана Прибутько і Світлана Галка. Роботи майстринь є в нинішній експозиції. А їхні персональні виставки проходили нещодавно в місті.

— У створенні художньої роботи, констатувала Оксана Прибутько, велику роль відіграє натхнення. «Особисто мене надихають творчі особистості, кохана людина, природа у різних проявах, а ще — радісні, зворушливі моменти життя, які додають наснаги. У цей складний час, коли багато негативної інформації, горя, біди, цинізму з боку ворога, відшукати позитивні моменти надто складно, — вказала вона. — Та попри все, зосереджуєшся на позитивних дрібничках щоденного життя, що відвертають від гірких роздумів, і починаєш творити.

Мисткиня зазначила, що «такі заходи, як, наприклад, відкриття виставки, дарують позитивний настрій, радісні емоції, мотивують до створення нових картин».

— Тут завжди є можливість приємно поспілкуватися, дізнатися нове, порадіти за успіхи колег, надихнутися красою людського буття», — наголосила Оксана Прибутько. Як стверджує художниця, вона вже точно знає, що писатиме найближчим часом. А ще їй хотілося б, щоб «кожен відвідувач нинішньої виставки відволікся від важких буднів, зарядився позитивом, отримав задоволення від перегляду загадкових, романтичних робіт.

На особливу увагу заслуговують дві роботи десятирічного Зореслава Чікіра — «Патріотичні» і «Героїчні». На першій картині юний художник зобразив гуашшю на папері іриси синьо-жовтого кольору, як символ державного прапора України. На другій — намалював іриси, використовуючи всі відтінки червоного кольору — від світлого до насиченого червоного. Червоний колір символізує кров і вогонь. За словами автора, червоні іриси — це символ героїзму українських воїнів. Зореслав Чікір навчається в школі No 2 та відвідує гурток «Колорит» у Центрі дитячої та юнацької творчості.

На вернісажі відбувся виступ викладачів музичної школи Горішніх Плавнів. Музичний супровід налаштовував присутніх на споглядання художніх робіт. І наостанок був подарунок від поетеси Вероніки Журавель — вірш «Іриси», який вона написала саме для цього заходу.

Своїми враженнями від виставки поділилася з «Хроніками тижня» Ірина Зеленська.

— Дуже приємно, що у нашій виставковій залі відбувається чергова яскрава мистецька подія — відкриття експозиції «Іриси: літо серед зими». У цей непростий для України час відкриття виставки образотворчого мистецтва дуже актуальне і необхідне, — наголосила вона.

Гостя зазначила, що представлені тут художні роботи «бентежать, надихають і зігрівають душу, а ще — дають позитивну енергію, яка зараз вкрай необхідна як жителям нашої громади, так і всієї України».

— Такі події піднімають дух, дарують сили для боротьби, надію на перемогу, — підсумувала Ірина Зеленська.