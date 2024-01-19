Де у Кременчуці 20 січня вимикатимуть світло
Сьогодні, 17:01
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Енертерики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 20 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Джерельна, 16, 18;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Козацька, 15/22, 17/9; вул. Романа Шухевича, 5;
- вул. Плеханова, 4, 14/2;
- пров. Василя Барки, 1-22;
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А;
- пров. Григорія-Барського, 1-12;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- пров. Нечая, 13-19;
- вул. Проектна, 11/6-31;
- пров. Проектний, 3-7;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
- вул. Чайковського, 32-63;
- вул. Винахідниці Ющенко, 19-27А;
- вул. Левка Лук’яненка, 20/1-23;
- вул. Дмитра Демидюка, 4;
- вул. Оксани Петрусенко, 3-22;
- вул. Сумська, 38/25, 40А;
- вул. Троїцька, 79-89;
- вул. Бажана, 2, 14, 17;
- туп. Бажана, 2-14;
- вул. Івана Нагнібеди, 1-64;
- вул. Кобзарська, 2-20;
- пров. Правди, 1А-19;
- вул. Хімічна, 8-83;
- пров. Фізкультурний, 1.
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