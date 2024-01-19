Військового з Кременчука нагородили відзнакою Міністра оборони України

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 206

Також молодшого сержанта Дмитра Деяка відзначили за участь у боях за територіальну цілісність та незалежність України, проявлену мужність та вірність українському народу

Сьогодні, 19 січня, у стінах Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волоков вручили нагороду за дорученням Міністра оборони захиснику України Деяку Дмитру. Військовий отримав тяжке поранення у боях під Бахмутом. Пішов на війну чоловік добровольцем.

— Я потрапив по розподіленню у 30 бригаду, на посаду гранатометника. 3 лютого 2023 року я стояв на позиції у Бахмутському районі. Там ми тримали оборону. Росіяни пішли в атаку, ми відступали, нас прострілювали танками, усіма видами зброї. У посадці нас розбили, там я отримав поранення, — розповів Дмитро.

Хочу подякувати за швидку евакуацію, зазначив військовий. Дмитро Деяк побажав своїм побратимам швидкої перемоги та повернутися живими додому.

Нагадаємо, що 21 грудня Олегу Бажану в приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації вручили орден Богдана Хмельницького II ступеню.