Військового з Кременчука нагородили відзнакою Міністра оборони України

Також молодшого сержанта Дмитра Деяка відзначили за участь у боях за територіальну цілісність та незалежність України, проявлену мужність та вірність українському народу
Сьогодні, 19 січня, у стінах Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волоков вручили нагороду за дорученням Міністра оборони захиснику України Деяку Дмитру. Військовий отримав тяжке поранення у боях під Бахмутом. Пішов на війну чоловік добровольцем.
Хочу подякувати за швидку евакуацію, зазначив військовий. Дмитро Деяк побажав своїм побратимам швидкої перемоги та повернутися живими додому.
Нагадаємо, що 21 грудня Олегу Бажану в приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації вручили орден Богдана Хмельницького II ступеню.
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