Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Політика, Відео, Опитування

Якби вибори у Кременчуці відбувалися завтра, чи проголосували б містяни за чинного мера — опитування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 713

Пригадуємо обіцянки Віталія Малецького перед виборами, та кількість голосів, яка для нього ставала переможною

Під однією з останніх наших публікацій у соцмережах про доцільність спрямування бюджетних коштів читачі «Кременчуцького Телеграфа» розгорнули цілу дискусію. Містяни ділилися думками про те, хто ж голосував за мера Малецького, та якою кількістю голосів градоначальник пройшов до влади на перший та другий терміни.

Тож ми вирішили пригадати передвиборчі обіцянки Віталія Малецького, та кількість голосів, яка для нього ставала переможною. Також містяни розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», чи проголосували б за чинного градоначальника, якби вибори у нашому місті проходили завтра:

У листопаді 2015 року у політичній боротьбі між Віктором Калашником та Віталієм Малецьким перемогу здобуває останній. Тут варто зазначити, що проголосували за чинного мера 32 тисячі 684 особи. Усього в голосуванні взяло участь 53 тис. 748 осіб, зі 169 тис. 605 виборців.

Ось декілька тодішніх передвиборних обіцянок Віталія Малецького:

  • Створення індустріального парку.

    Ідея полягала у залучення в місто інвестицій та створенні 3-4 тисяч робочих місць. Індустріальний парк «Центральний», у 2018 році на сесії міської ради ліквідувати.
  • Створення муніципальної поліції (варти) у Кременчуці, яка б мала забезпечувати громадський порядок на вулицях, дотримання правил благоустрою, здійснювати контроль за виконанням рішень міської влади. Муніципальну варту у місті таки створили. Нині комунальне підприємство займається охоронною діяльністю закладів освіти, мерії. У 2022 році, за інформацією ЗМІ, співробітники варти охороняли центральну ялинку міста. На 2024 рік комунальне підприємство отримало з міського бюджету 20 млн 300 тис. грн.
  • Рівноправний розвиток мікрорайонів в рамках програми «Місто без околиць», освітлення, аптеки, банки транспорт у достатній кількості навіть у віддалених районах міста.
  • Організація незалежної міжнародної експертизи щодо Біланівського ГЗК. У 2018 році Віталій Малецький заявляв, що будівництво Біланівського ГЗК «несе загрозу довкіллю та здоров’ю кременчужан». Мер неодноразово заявляв, що прагне «проведення незалежної експертизи із залученням кращих українських та закордонних фахівців для отримання об’єктивного висновку та недопущення будівництва Біланівського ГЗК».
    Втім, згодом експертизу Біланівського ГЗК мерія Кременчука визнала недоцільною.
  • Встановлення лічильників за кошти держави. Мова йшла про лічильники гарячої та холодної води, газових лічильників із залученням коштів державних програм та постачальних компаній. Ініціативу почали реалізовувати ще у 2016 році зі встановлення засобів обліку споживання теплової енергії.

    Влітку 2023 року майже 8 млн 500 тис. грн виділили комунальному підприємству «Теплоенерго» на обслуговування та ремонт лічильників тепла. У вересні минулого року КП «Теплоенерго» встановило 15 таких лічильників у багатоповерхівках правобережної частини Кременчука. Планували обладнати ще 152 багатоповерхівки.
  • Серед обіцянок — створення комунального автобусного парку, розширення тролейбусних маршрутів.
    Так у 2020 році автономні тролейбуси поїхали у Крюків, Велику Кохнівку, на Петрівку, Третій Занасип, комунальний автобус на Лашки. Втім ціна питання придбаних тролейбусів склала кредитних 8 млн євро, які зобов’язувалося місто виплачувати 12 років. Тільки у 2023 році на погашення кредиту зі стабілізаційного фонду міського бюджету виділили 18 млн грн. На утримання 9 автобусів для комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» у 2024 році розрахована сума близько 7 млн 57 тисяч грн. Загалом на утримання транспорту КТУ виділяють 94 млн 581,2 тис. грн. У 2018-2019 році Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 за кредитні кошти придбало автобуси МАЗ-103486, та передало їх у лізинг тролейбусному управлінню. Ціна питання купівлі 10 автобусів понад 57 млн грн, купували білоруську техніку за кредитні кошти, втім громадські активісти суму вважали завищеною, а постачальник не поспішав виконувати свої зобов’язання. 
  • Обіцяв мер у своїй передвиборчій програмі придбати школярам електронні підручники коштом міського бюджету. 
«Кожен школяр не повинен щоденно носити кілька кілограмів паперових підручників, бо вже настали інші часи. Одна електронна книга дає зручну можливість користуватися усіма підручниками за кілька років навчання. Також школи та школярі не повинні страждати від недбалості чиновників з міністерств, що невчасно забезпечують їх підручниками», — говорив Віталій Малецький.

Варто зазначити, що на другий термін у мерське крісло Віталій Малецький сів у жовтні 2020 року. Йшов Малецький під прапорами партії «За майбутнє». Тоді чинний мер особливих передвиборчих обіцянок не давав. Набрав Віталій Малецький 27 тис. 995 голосів. Журналісти газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» порахували, що Малецький набрав приблизно 17% голосів усіх потенційних виборців міста.

2
Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук влада опитування люди Віталій Малецький
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх