Якби вибори у Кременчуці відбувалися завтра, чи проголосували б містяни за чинного мера — опитування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 713

Пригадуємо обіцянки Віталія Малецького перед виборами, та кількість голосів, яка для нього ставала переможною

Під однією з останніх наших публікацій у соцмережах про доцільність спрямування бюджетних коштів читачі «Кременчуцького Телеграфа» розгорнули цілу дискусію. Містяни ділилися думками про те, хто ж голосував за мера Малецького, та якою кількістю голосів градоначальник пройшов до влади на перший та другий терміни.

Тож ми вирішили пригадати передвиборчі обіцянки Віталія Малецького, та кількість голосів, яка для нього ставала переможною. Також містяни розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», чи проголосували б за чинного градоначальника, якби вибори у нашому місті проходили завтра:

У листопаді 2015 року у політичній боротьбі між Віктором Калашником та Віталієм Малецьким перемогу здобуває останній. Тут варто зазначити, що проголосували за чинного мера 32 тисячі 684 особи. Усього в голосуванні взяло участь 53 тис. 748 осіб, зі 169 тис. 605 виборців.

Ось декілька тодішніх передвиборних обіцянок Віталія Малецького:

Обіцяв мер у своїй передвиборчій програмі придбати школярам електронні підручники коштом міського бюджету.

«Кожен школяр не повинен щоденно носити кілька кілограмів паперових підручників, бо вже настали інші часи. Одна електронна книга дає зручну можливість користуватися усіма підручниками за кілька років навчання. Також школи та школярі не повинні страждати від недбалості чиновників з міністерств, що невчасно забезпечують їх підручниками», — говорив Віталій Малецький.

Варто зазначити, що на другий термін у мерське крісло Віталій Малецький сів у жовтні 2020 року. Йшов Малецький під прапорами партії «За майбутнє». Тоді чинний мер особливих передвиборчих обіцянок не давав. Набрав Віталій Малецький 27 тис. 995 голосів. Журналісти газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» порахували, що Малецький набрав приблизно 17% голосів усіх потенційних виборців міста.