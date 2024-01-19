Якби вибори у Кременчуці відбувалися завтра, чи проголосували б містяни за чинного мера — опитування
Сьогодні, 16:03Переглядів: 713
Пригадуємо обіцянки Віталія Малецького перед виборами, та кількість голосів, яка для нього ставала переможною
Під однією з останніх наших публікацій у соцмережах про доцільність спрямування бюджетних коштів читачі «Кременчуцького Телеграфа» розгорнули цілу дискусію. Містяни ділилися думками про те, хто ж голосував за мера Малецького, та якою кількістю голосів градоначальник пройшов до влади на перший та другий терміни.
Тож ми вирішили пригадати передвиборчі обіцянки Віталія Малецького, та кількість голосів, яка для нього ставала переможною. Також містяни розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», чи проголосували б за чинного градоначальника, якби вибори у нашому місті проходили завтра:
У листопаді 2015 року у політичній боротьбі між Віктором Калашником та Віталієм Малецьким перемогу здобуває останній. Тут варто зазначити, що проголосували за чинного мера 32 тисячі 684 особи. Усього в голосуванні взяло участь 53 тис. 748 осіб, зі 169 тис. 605 виборців.
Встановлення лічильників за кошти держави. Мова йшла про лічильники гарячої та холодної води, газових лічильників із залученням коштів державних програм та постачальних компаній. Ініціативу почали реалізовувати ще у 2016 році зі встановлення засобів обліку споживання теплової енергії. Влітку 2023 року майже 8 млн 500 тис. грн виділили комунальному підприємству «Теплоенерго» на обслуговування та ремонт лічильників тепла. У вересні минулого року КП «Теплоенерго» встановило 15 таких лічильників у багатоповерхівках правобережної частини Кременчука. Планували обладнати ще 152 багатоповерхівки.
Серед обіцянок — створення комунального автобусного парку, розширення тролейбусних маршрутів. Так у 2020 році автономні тролейбуси поїхали у Крюків, Велику Кохнівку, на Петрівку, Третій Занасип, комунальний автобус на Лашки. Втім ціна питання придбаних тролейбусів склала кредитних 8 млн євро, які зобов’язувалося місто виплачувати 12 років. Тільки у 2023 році на погашення кредиту зі стабілізаційного фонду міського бюджету виділили 18 млн грн. На утримання 9 автобусів для комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» у 2024 році розрахована сума близько 7 млн 57 тисяч грн. Загалом на утримання транспорту КТУ виділяють 94 млн 581,2 тис. грн. У 2018-2019 році Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 за кредитні кошти придбало автобуси МАЗ-103486, та передало їх у лізинг тролейбусному управлінню. Ціна питання купівлі 10 автобусів понад 57 млн грн, купували білоруську техніку за кредитні кошти, втім громадські активісти суму вважали завищеною, а постачальник не поспішав виконувати свої зобов’язання.
Обіцяв мер у своїй передвиборчій програмі придбати школярам електронні підручники коштом міського бюджету.
«Кожен школяр не повинен щоденно носити кілька кілограмів паперових підручників, бо вже настали інші часи. Одна електронна книга дає зручну можливість користуватися усіма підручниками за кілька років навчання. Також школи та школярі не повинні страждати від недбалості чиновників з міністерств, що невчасно забезпечують їх підручниками», — говорив Віталій Малецький.
Варто зазначити, що на другий термін у мерське крісло Віталій Малецький сів у жовтні 2020 року. Йшов Малецький під прапорами партії «За майбутнє». Тоді чинний мер особливих передвиборчих обіцянок не давав. Набрав Віталій Малецький 27 тис. 995 голосів. Журналісти газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» порахували, що Малецький набрав приблизно 17% голосів усіх потенційних виборців міста.