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Майже 8,5 мільйонів виділили комунальному «Теплоенерго» на обслуговування та ремонт лічильників тепла

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 134

Також реконструюватимуть вводи інженерних систем

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади комунальному підприємству «Теплоенерго», що подає тепло та гарячу воду мешканцям правого берега міста, виділили понад 8 млн гривень на роботи з реконструкції та обслуговування лічильників та інженерних систем. Рішення про виділення коштів ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії 6 липня.

Так, 444,5 тис. гривень «Теплоенерго» витратить на оплату послуг засобів вимірювальної техніки та проведення ремонту вузлів комерційного обліку теплової енергії.

Крім того, 8 млн гривень виділили на реконструкцію інженерних вводів систем опалення житлових будинків з встановленням вузлів обліку споживання теплоенергії.

Кошти підуть департаменту житлово-комунального господарства на внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго».

Кременчуцьке Теплоенерго витратить 6,6 млн гривень на асфальтування розриттів після ремонтів 


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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото ілюстративне
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