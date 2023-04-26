Кременчуцьке Теплоенерго витратить 6,6 млн гривень на асфальтування розриттів після ремонтів

20 квітня КП «Теплоенерго» оголосило тендер на виконання робіт із відновлення асфальтобетонних покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на своїх теплових мережах. Очікувана вартість закупівлі - 6,65 млн гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.
Згідно з технічним завданням, підрядник повинен буде відновити асфальтне покриття після проведених ремонтних робіт на 4,62 тисячі кв. метрів. Послуги надаватимуть протягом року.
Аукціон із вибору переможця має відбутися 1 травня.
Нагадаємо, з початку квітня у Кременчуці анонсували початок сезону асфальтування доріг - запрацював асфальтний завод.
На ремонт доріг після розриття виділили 112 тисяч гривень
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