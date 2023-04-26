Кременчуцьке Теплоенерго витратить 6,6 млн гривень на асфальтування розриттів після ремонтів

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 216

20 квітня КП «Теплоенерго» оголосило тендер на виконання робіт із відновлення асфальтобетонних покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на своїх теплових мережах. Очікувана вартість закупівлі - 6,65 млн гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен буде відновити асфальтне покриття після проведених ремонтних робіт на 4,62 тисячі кв. метрів. Послуги надаватимуть протягом року.

Аукціон із вибору переможця має відбутися 1 травня.

Нагадаємо, з початку квітня у Кременчуці анонсували початок сезону асфальтування доріг - запрацював асфальтний завод.

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