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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік продавав росіянам персональні дані громадян України та ЄС

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 0

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі

На Полтавщині 36-річний мешканець Нетішину продавав у Телеграмі персональні дані громадян України та Європейського союзу. Про це повідомили на офіційному сайті Кіберполіції України.

Чоловік був адміністратором закритих груп і каналів у месенджері, де продавав персональні дані людей. Зокрема у розпорядженні зловмисника були відомості щодо паспортних даних, номерів платників податків, свідоцтв про народження, водійських посвідчень та даних банківських рахунків. Загалом бази містили персональну інформацію понад 300 мільйонів осіб, громадян України та країн ЄС. В залежності від обсягу даних фігурант просив за них від 500 до 2000 доларів.

Попередньо, покупцями були громадяни країни-агресора. Оплату за продаж баз даних громадянам рф чоловік отримував за допомогою заборонених на території України валют.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України та на підставі ухвали суду правоохоронці провели у чоловіка обшуки.

 

Зловмисник перешкоджав проведенню слідчих дій та завдав співробітнику кіберполіції тілесних ушкоджень. Після цього його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони, три десятки жорстких дисків, SIM-карти, комп’ютерну техніку та серверне обладнання, на якому кіберполіція виявила бази даних з обмеженим доступом. Наразі встановлюється походження цих баз.

За фактом нападу на кіберполіцейського слідчі Шепетівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Автор: Дарія Згура
Теги: кіберзлочин кіберполіція Полтавщина
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