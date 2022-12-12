На ремонт доріг після розриття виділили 112 тисяч гривень

Департаменту житлово-комунального господарства для КП «Теплоенерго» виділили 112,08 тис. гривень на ремонт доріг після усунення аварійних ситуацій на мережі теплопостачання.
Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії 9 грудня. Кошти винайшли у стабілізаційному фонді.
Нагадаємо, у листопаді в бюджеті міста після перерозподілу бюджету працівникам КП «Теплоенерго» знайшли 5,42 млн гривень на зарплату.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер