На ремонт доріг після розриття виділили 112 тисяч гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 396

Роботи проводитиме КП «Теплоенерго»

Департаменту житлово-комунального господарства для КП «Теплоенерго» виділили 112,08 тис. гривень на ремонт доріг після усунення аварійних ситуацій на мережі теплопостачання. Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії 9 грудня. Кошти винайшли у стабілізаційному фонді. Нагадаємо, у листопаді в бюджеті міста після перерозподілу бюджету працівникам КП «Теплоенерго» знайшли 5,42 млн гривень на зарплату.

Автор: Олеся Данилова

Поділитись новиною



