У Полтавській області збільшені ліміти електроенергії

Внаслідок плідної роботи наших енергетиків ліміти споживання електроенергії по Полтавській області збільшені. Про це повідомив керівник районної військової ради Олег Лєднік. Також, оприлюднені графіки погодинних відключень на випадок, якщо ситуація буде ускладнюватися, щоб всі розуміли, які графіки будуть діяти.
Нагадаємо, що Полтавщина повернулася до погодинних графіків відключення електрики +4/-2 10 грудня.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер