У Полтавській області збільшені ліміти електроенергії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 747

Внаслідок плідної роботи наших енергетиків ліміти споживання електроенергії по Полтавській області збільшені. Про це повідомив керівник районної військової ради Олег Лєднік. Також, оприлюднені графіки погодинних відключень на випадок, якщо ситуація буде ускладнюватися, щоб всі розуміли, які графіки будуть діяти.

— Енергетичні кампанії намагаються ввести графік 4/2, тобто чотири години світло є, а два немає, це дасть змогу і в сільській місцевості забезпечити наповнення водонапірних башень водою і забезпечити стабільну роботу котелень, і загалом забезпечити економічну безпеку всього району, — заявив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що Полтавщина повернулася до погодинних графіків відключення електрики +4/-2 10 грудня.