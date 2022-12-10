10 грудня Полтавщина повернулася до погодинних графіків +4/-2

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Сьогодні, 10 грудня, Полтавщина повернулася до погодинних графіків відключення електрики +4/-2.

Як повідомив начальникПолтавської ОВА Дмитро Лунін, з початку доби відключають по одній черзі. Тож споживачі 4 години зі світлом, 2 години тимчасово без.

Він зазначив, що Полтаваобленерго змогло застосувати цей графік, бо на 10 грудня область отримала від «Укренерго» більші ліміти споживання електроенергії.

Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що ситуація із скороченням часу відключень покращиться з наступного понеділка. Однак за умови, якщо росіяни не завдадуть нових ударів, і ситуація залишиться на рівні сьогоднішнього дня.

Сьогодні у Кременчуці відключатимуть світло за графіком, але є надія на «додаткове» світло

