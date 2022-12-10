На вихідних Кременчук заливатимуть дощі

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 241

Злива, яка поливала Кременчук наприкінці робочого тижня, збережеться і на вихідних. Крім того, у найближчі два дні містом гулятиме сильний вітрюган.

За даними Gismeteo, у суботу, 10 грудня, у місті йтиме невеликий дощ, який у неділю, 11 грудня, перетвориться на зливу. До того ж у неділю кременчужан буквально «здуватиме» на вулицях, бо сила вітру сягне 20 м/с. У місті значно потепліє – до +13°С вдень.

Sinoptik обіцяє хмарну погоду і опади протягом усього вікенду, особливо сильні – по вечорах. Вранці у суботу цей погодний портал прогнозує лише +1-3°С, але поступово температура ростиме і вдень та у неділю сягне +8-10°С.

Що стосується Ventusky, він пророкує кременчужанам практично суху суботу. Здебільшого дощитиме у другій половині дня у неділю. На вихідних варто бути готовими до вітру швидкістю до 24 км/год. Повітря прогріється до +4-12°С.