Сьогодні у Кременчуці відключатимуть світло за графіком, але є надія на «додаткове» світло

Сьогодні, 07:15 Переглядів: 303

Сьогодні, 10 грудня, у Кременчуці «працюватиме» графік погодинних відключень (ГПВ).

Як повідомляє АТ «Полтаваобленерго», на 10 грудня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області з 00.00 до 7.00 в 394МВт та з 07.00 до 24.00 в 493МВт. Відтак із 8.00 відключатимуть дві черги одночасно по графіку погодинних відключень.

Водночас на сайті олбленерго є повідомлення про те, що очікується, що друга черга, яка у даному графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Із графіком та чергами можна ознайомитися за посиланням.