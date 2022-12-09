Громади Полтавщини отримують продукти харчування для формування проднаборів

Вчора, 22:00 Переглядів: 147

Громади Полтавщини отримують харчові продукти, які формуватимуть у проднабори й видаватимуть переселенцям. Першочергово такі набори отримають пенсіонери, люди з інвалідністю й малозабезпечені сім’ї. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Макарони, цукор, олія, згущене молоко, крупи, кава, печиво – те, з чого складатиметься проднабір. Усі продукти закуплені за державні кошти. Вже відвантажили 180 тонн продукції для 18 громад. Усе пропорційно розподілене відповідно до кількості зареєстрованих переселенців. Громади мають повідомити ВПО, коли відбуватиметься видача.