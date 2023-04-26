30 квітня у бібліотеці на Молодіжному відбудеться благодійний концерт гурту «Дівчата»

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Також бібліотекарі представлять ілюстровані примірники книг з історії незалежності України, її минулого і сьогодення

У філії №1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбудеться благодійний концерт «Для тебе, Україно» (живий звук) гурту «Дівчата» з міського центру культури і дозвілля.

Гурт «Дівчата» під керівництвом Олени Корягіної бере участь в багатьох загальноміських святах. Їхнє кредо – завжди залишатися молодими. На концерті гурт виконає кращі пісні зі свого репертуару про Україну та кохання.

Усі охочі після завершення зможуть поспілкуватися з учасниками гурту, зробити світлини на згадку та взяти автограф. Також організують патріотичний перегляд літератури «Все буде Україна!», на якому бібліотекарі представлять ілюстровані примірники книг з історії незалежності України, її минулого і сьогодення.

Захід відбудеться 30 квітня об 11.00 за адресою: проспект Лесі Українки, 13.

Нагадаємо, 30 квітня кременчужанам розкажуть про історію українських прикрас на етнозустрічі «Коралі для кралі».