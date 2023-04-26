На Полтавщині безвісти зникла Наталія Калашнікова

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 605

Останній раз жінку бачили на залізничному вокзалі станції Кременчук

На Полтавщині безвісти зникла 34-річна уродженка Луганська Наталія Олегівна Калашнікова Наталія Олегівна. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Останній раз жінку бачили на залізничному вокзалі станції Кременчук.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук жінки, повідомте до відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (098) 189-99-44 (чергова частина), (097) 451-88-93, або 102.