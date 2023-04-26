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Кременчук, Воїни світла

Під Соледаром загинув військовий з Кременчука Леонід «Француз» Єщенко

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 525

 

Вічна пам'ять полеглому захиснику України 

24 квітня у боях за незалежність України поблизу Соледара загинув Єщенко Леонід Олександрович (23.06.1997 р.н.). За інформацією пресслужби ліцею №5, після закінчення 9-го класу Кременчуцького ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка, з 2013 до 2017 роки, Леонід навчався у Кременчуцькому льотному коледжі.

Леонід був призваний на військову службу з 2021 року. Він мріяв стати професійним військовим, тому в перші дні війни, за покликом серця, став на захист Батьківщини.

Леонід мав позивний «Француз», воював на Донецькому і Луганському напрямках, захищав Бахмут. Після важкого поранення продовжив службу у 30 бригаді медичного взводу, займався евакуацією поранених з місця бойових дій.

- У ці скорботні дні колектив Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка висловлює співчуття батькам, рідним і близьким.
Шановні батьки, прийміть від нас щирі слова подяки за те, що виховали патріота, справжнього захисника України. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Нехай Господь бог допомагає Вам перенести таку важку втрату.

Ми назавжди запам`ятаємо Леоніда, як доброго, позитивного, сміливого хлопця, справжнього патріота України.

Вічна пам`ять тим, хто ціною власного життя та здоров`я захищає нашу державу від ворога, - йдеться у повідомленні Кременчуцького ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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