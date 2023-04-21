Кременчужанам розкажуть про історію українських прикрас на етнозустрічі «Коралі для кралі»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 132

30 квітня о 14.00 в абонементі філії №2 КМПБ у рамках проєкту «Життя як будень, життя як свято» відбудеться етнозустріч «Коралі для кралі» із циклу «Обереги жіночої долі». Про це повідомила директорка Кременчуцької міської публічної бібліотеки Тетяна Майдак.

Без історії, без минулого нації неможливо думати про майбутнє. Через давню мову, традиції ми пов’язані з нашими пращурами, з нашим корінням. Десь глибоко у крові завжди була необхідність себе прикрашати. Ще за часів трипільської культури українські жінки створювали намиста з ягід горобини, кісточок рослин та глини. З розвитком ремесел з ІХ-Х сторіччя розпочинається нова ера жіночих прикрас.

Саме про жіночі прикраси й піде мова на зустрічі. Присутнім розкажуть про аутентичні прикраси – коралі, баламути, шелести, згради, ґердани, дізнаємося, чим дукач янгусок відрізняється від інших дукачів, та й взагалі які бувають їх різновиди. А ще можна буде дізнатися про оберегову функцію прикрас.

Директорка музею Алла Гайшинська розповість неймовірну історію низки коралів, які зберігаються в Кременчуцькому краєзнавчому музеї. А літераторка Таїсія Цибульська проведе невеличкий майстер-клас з виготовлення різноманітних маніст.

Захід відбудеться за адресою вул. Соборна, 11. Контактна особа: завідувачка відділу соціокультурної діяльності КМПБ Інна Ярославівна Мірошниченко, тел. робочий 0987910213.