Після Великодня яйця подешевшали, а морква б’є рекорди: як змінились ціни на Кременчуччині

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за тиждень, що минає. З цією інформацією сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік ознайомив журналістів.
Після Великодня ціни на деякі традиційні пасхальні продукти почали спадати, а цілком очікувано дорожчають овочі.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня
найбільше подорожчали:
Найбільше подешевшали:
Отже, рекорд по здешевленню цього тижня у яєць та капусти білокачанної (у магазини завезли свіжу капусту). Третій місяць поспіль продовжує дешевшати автомобільне пальне.
А рекорд по здорожчанню належить моркві, хоча здавалось би їй дорожчати вже нема куди.
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» – 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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