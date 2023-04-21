Після Великодня яйця подешевшали, а морква б’є рекорди: як змінились ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 127

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за тиждень, що минає. З цією інформацією сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік ознайомив журналістів.

Після Великодня ціни на деякі традиційні пасхальні продукти почали спадати, а цілком очікувано дорожчають овочі.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня

найбільше подорожчали:

морква – на 3,98 грн за кг;

свинина – на 1,50 грн за кг;

борошно – на 95 копійок за кг;

картопля – на 24 копійки за кг.

Найбільше подешевшали:

яйця – на 2,25 грн за десяток;

капуста білокачанна – на 1,68 грн за кг;

буряк – на 1,07 грн за кг;

крупа гречана – 75 копійок за кг;

цибуля ріпчаста – на 75 копійок за кг;

бензин – на 26 копійок за літр;

дизельне пальне – на 40 копійок за літр.

Отже, рекорд по здешевленню цього тижня у яєць та капусти білокачанної (у магазини завезли свіжу капусту). Третій місяць поспіль продовжує дешевшати автомобільне пальне.

А рекорд по здорожчанню належить моркві, хоча здавалось би їй дорожчати вже нема куди.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» – 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.