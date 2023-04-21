У Кременчуці депутати виділили коням спортивної школи 1,5 тонни сухарів з продовольчого резерву

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У п’ятницю, 21 квітня, на засіданні ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення матеріальних цінностей з продовольчого резерву Кременчуцької міської територіальної громади.

Це рішення міськвиконком прийняв 18 квітня у відповідь на звернення директора КХФКС «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова (ред. – колишня кінно-спортивна школа «Фаворит») про надання допомоги харчами для забезпечення раціону коней.

З продовольчого резерву громади виділено понад 505 трьох кілограмових пачок сухарів. Половина з них грінки пшеничні, а друга – грінки житні. Отже, кременчуцькі коні, завдяки кременчуцьким депутатам, тепер будуть мати збалансований раціон і, напевно, вони вдячні їм за це.