Які ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини 21 квітня

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Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Полтавщини не змінилися

У п'ятницю, 21 квітня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Полтавщини не змінилися. Нічого не подорожчало й нічого не подешевшало. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 21.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,86 0,00 0% Бензин А-95 47,06 0,00 0% Бензин А-92 44,47 0,00 0% Дизельне пальне 45,87 0,00 0% Газ автомобільний 21,83 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 21.04.2023 р.