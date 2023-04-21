У Кременчуці на ремонт приміщень 2-го пожежно-рятувального загону виділили 3,6 млн грн

На засіданні позачергової ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яке відбулося 21 квітня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів для 2-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Полтавській області, який знаходиться у Кременчуці.
На проведення капітального та поточного ремонтів у підрозділах 2-го ДПРЗ зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділяється 3,6 млн грн.
Рішення ухвалено у відповідь на звернення керівництва 2-го ДПРЗ щодо надання допомоги.
Нагадаємо, що 9 березня у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області змінився очільник. Начальником управління призначили підполковника служби цивільного захисту Олексія Стеценка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.