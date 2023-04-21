У Кременчуці на ремонт приміщень 2-го пожежно-рятувального загону виділили 3,6 млн грн

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Депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення коштів пожежникам на проведення ремонтів

На засіданні позачергової ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яке відбулося 21 квітня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів для 2-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Полтавській області, який знаходиться у Кременчуці.

На проведення капітального та поточного ремонтів у підрозділах 2-го ДПРЗ зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділяється 3,6 млн грн.

Рішення ухвалено у відповідь на звернення керівництва 2-го ДПРЗ щодо надання допомоги.

Нагадаємо, що 9 березня у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області змінився очільник. Начальником управління призначили підполковника служби цивільного захисту Олексія Стеценка.