Мер Віталій Малецький пообіцяв, що з 1 вересня у Кременчуці відкриються усі школи

1 вересня 2023 року у Кременчуці планують відкрити всі школи, а працюватимуть вони у змішаному режимі. Про це 21 квітня під час зустрічі з кременчуцькими батьками біля мерії заявив міський голова Віталій Малецький.
На запитання присутніх, що саме мається на увазі під змішаним режимом, він відповів:
Тому усе залежатиме від кількості дітей, які прийдуть на навчання. Якщо школу відвідуватиме 50% учнів, то, можливо, вона повністю працюватиме в очному форматі. Але цілком можливо, що навчальним закладам доведеться працювати у дві чи навіть три зміни.
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