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Кременчук, Споживач

Яйця дорожчають, а картопля дешевшає: як змінились ціни на Кременчуччині перед Великоднем

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 241

 

Великодні свята позначились на цінниках у магазинах

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік ознайомив журналістів.

У скільки грошей кременчужанам обійдеться великодній кошик-2023

Тиждень напередодні Пасхи змінив ціни на деякі продукти, що цілком очікувано. Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби, цього тижня найбільше подорожчали:

  • молоко 1,5% жирності – на 80 копійок за літр;
  • яйця – на 45 копійок за десяток;
  • борошно – на 30 копійок за кг;
  • цибуля ріпчаста – на 58 копійок за кг;
  • капуста білокачанна – на 25 копійок за кг.

Найбільше подешевшали:

  • картопля – на 1,59 грн за кг;
  • буряк – на 50 копійок за кг;
  • цукор – на 70 копійок за кг;
  • бензин – на 75 копійок за літр;
  • дизельне пальне – на 1,55 грн за літр.

До речі, минулого тижня яйця подешевшали на 95 копійок за десяток, а цього тижня подорожчали, що й не дивно перед Великоднем.

Рекорд по здешевленню цього тижня – у картоплі та дизельного пального. Здешевлення автомобільного пального продовжується вже третій місяць поспіль.

Нагадаємо, якщо ви виявили завищення цін на соціально значущі товари, можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби. Номер телефону відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба моніторинг цін пасха ціни продукти
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