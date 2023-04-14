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Кременчук, Україна, Світ

Найближчими днями Дніпро у Кременчуці продовжить розливатися

Сьогодні, 20:06 Переглядів: 801

 

15-17 квітня проводитимуть значні скиди води через водосховища Дніпровського каскаду

Найближчими днями Дніпро продовжить розливатися, підтоплюючи береги, а рівень води не впаде.

Найбільший паводок за останні 7 років: на Кременчуцькій ГЕС вперше з 1974 року відкрили третю створку

Український гідрометеорологічний центр знову попередив, що 15-17 квітня проводитимуть значні скиди води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл.

Оголошений найвищий, ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Нагадаємо, наразі окрім звичайного весняного паводка до нас підходить «чужа вода» – у Республіці Білорусь, у Гомелі, прорвало дамбу – там роблять аварійний скид води, яка йде Дніпром.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Дніпро затопление затопило паводок водосховище
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