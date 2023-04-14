СБУ закликає людей не відвідувати масових зібрань у великодні свята

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 81

СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Про це повідомили в управлінні СБ України в Полтавській області.

Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці.

Сьогодні Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

Наразі важливі пильність, обачність та злагодженість дій кожного з нас.

Служба безпеки закликає громадян напередодні свят: