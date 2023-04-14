На Полтавщині 20-річний хлопець побив 81-річну жінку та забрав у неї гроші

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 282

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Вчора, 13 квітня, у селі Литвяки 20-річний вчинив розбійний напад на 81-річну жінку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Юнак зайшов на подвір'я жінки, побив її та забрав у неї гроші, а після нападу втік. Потерпілу 81-річну місцеву жінку госпіталізували.

Поліція знайшла та затримала нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом поліція здійснює досудове розслідування за частиною 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.