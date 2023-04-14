У скільки грошей кременчужанам обійдеться великодній кошик-2023

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 241

Напередодні Великодня «Кременчуцький ТелеграфЪ» промоніторив ціни у супермаркеті та порахував, у скільки приблизно обійдеться великодній кошик кременчужанам у 2023 році. Обирали продукти середньої вартості, враховуючи акційні пропозиції.

Отже, приблизний набір продуктів у великодньому кошику такий:

200-грамова пасочка — 18 гривень;

10 яєць – 60 гривень;

кілограм домашньої свинячої ковбаси – 156 гривень;

300-грамовий шматок буженини – 106 гривень;

500 грамів сала – 150 гривень;

пачка вершкового масла – 60 гривень;

180 грамів твердого сиру – 55 гривень;

190 грамів хріну – 28 гривень;

пачка солі – 16 гривень;

пляшка вина «Кагор» – 65 гривень;

яблука (500 г) – 11 гривень.

Отже, у 2023 році наш великодній кошик затягнув на 725 гривень. Він подорожчав на 144 гривні у порівнянні з позаминулим роком, у 2021 році за ті самі продукти кременчужани платили 581 гривню. Майже вдвічі здорожчала ковбаса та буженина.

Найбільше подорожчали яйця, сало та м'ясо. Позаминулого року десяток яєць коштував 38 гривень, а цьогоріч – 60 гривень. А 500 грамів сала у 2021 році коштувало 70 гривень, а цьогоріч – 150.

За розрахунками науковців «Інституту аграрної економіки», великодній кошик на сім'ю із чотирьох людей, який складається з паски, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, твердого сиру, хріну та солі коштуватиме близько 1208,78 грн. Це на 236 грн (24,4%) дорожче, ніж у 2022 році, коли вартість такого ж набору продуктів становила 972 грн. А ось у 2021 році такий набір коштував 911 грн.

Ось такі ціни цьогоріч у мережах найпопулярніших супермаркетів України.